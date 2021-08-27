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'MasterChef’te sezonun ilk Masterclass’ını kazanan belli oldu!
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef, dün akşam 47'nci bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılara çeşitli etlerin kesimi ve pişirilmesi konusunda eğitimler verdi. MasterClass sonrasında yarışmacılar aldıkları eğitimden sınava girdi. Adana kebap yaparak yarışan yarışmacılardan kazanan isim sürpriz ödüllerin sahibi oldu.