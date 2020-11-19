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'Maskemi az önce düşürdüm'

'Balkanlar'ın Lady Gaga'sı' olarak adlandırılan Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Gashi'nin maskesiz olması dikkatlerden kaçmadı

'Maskemi az önce düşürdüm'
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