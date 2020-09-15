'Maskeli Şebnem'den kötü haber!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bu yıl nisan ayında üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki bir hastanede tedavisine devam edilen öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), yaşamını yitirdi. Köseoğlu, lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla ’Maskeli Şebnem’ adıyla biliniyordu.

