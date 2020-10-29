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'Mamamı yedim, babamın dizisini izliyorum'

29 Ekim 2020 Perşembe - 15:21 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 15:21

2017 yılında Los Angeles'ta evlenen Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz yıl Efehan ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı. Sosyal medya hesabına sık sık mutlu aile fotoğraflarını ekleyen Sayışman, önceki gün baba-oğul pozunu yayınladı.


Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan ile birlikte başrolünde yer aldığı Show TV dizisi 'Şeref Sözü'nü izlerken çekilen fotoğrafını, "(Mamamı yedim, babamı izliyorum şimdi) diyor bu kaplancık" notuyla yayınladı.
 
38 yaşındaki oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı. Almeda Abazi de eşi ve oğlunun fotoğrafına, "Sizi yerim. Benim kaplancıklarım" yorumunu yazdı.
 

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