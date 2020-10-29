'Mamamı yedim, babamın dizisini izliyorum'

Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan ile birlikte başrolünde yer aldığı Show TV dizisi 'Şeref Sözü'nü izlerken çekilen fotoğrafını, "(Mamamı yedim, babamı izliyorum şimdi) diyor bu kaplancık" notuyla yayınladı.

38 yaşındaki oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı. Almeda Abazi de eşi ve oğlunun fotoğrafına, "Sizi yerim. Benim kaplancıklarım" yorumunu yazdı.