17 Haziran 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
30°C / 22°C
GALERİ VİDEO
BIST 91.948 1.28 EURO 6,6000 -0.16
USD 5,8700 -0.45 ALTIN 253,380 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 15:51

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" şüphelisi sahte kimlikle yakalandı.


Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Değirmenci köyü  yakınlarında bir otomobili durdurdu.
 
Sürücünün yapılan kimlik kontrolünde, Erhan O. adına düzenlenmiş sahte  kimlik kullandığı ve gerçek isminin İlhan A. olduğu belirlendi.
 
Yapılan incelemede örgütün polislerden sorumlu "mahrem imam"larından  olduğu tespit edilen İlhan A'nın  İstanbul 8. ve 9. Sulh Ceza Hakimliği kararı  ile "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kararı bulunduğu   tespit edildi.
 
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
 
  
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.