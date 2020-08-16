'Macron hata yapıyor! Türk varlığını durduramazlar'

Doğu Akdeniz'de Yunan tarafıyla yaşanan geriliminin paydaşlarından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a eleştiri geldi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan yardımcısı Didier Billion, barışçıl bir tavır içerisindeymiş gibi görünüp Türkiye'ye karşı savaş gemileriyle mesaj vermeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron için "Hata yapıyor" dedi ve Türkiye'nin bulunduğu konumu haklı bulduğunu ifade etti.