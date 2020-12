'Maaşlar asgari ücretin iki katı olarak belirledik' Bakan duyurdu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle bir araya geldi. Madenciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Dönmez, "Madenciliği, dünyanın en kadim mesleği ve insan emeğine en fazla yaslanan uğraşı olarak görüyorum. Yer altındaki her bir zenginliği cevhere dönüştüren siz madenci kardeşlerimi de birer sanatkâr kabul ediyorum. Sizler, milletimizin yüz akları, hayatımızın her alanına dokunan görünmez kahramanlarsınız. Kışın evlerimizin sıcaklığından tutun, Mehmetçiğimizi koruyan zırhlara ve en yüksek teknolojik ürünlere kadar her şeyi sizlerin çalışkanlığınıza borçluyuz. Hepiniz Türkiye’nin madenleriyle Türkiye’nin geleceğini aydınlatan kardeşlerimizsiniz. Madenlerimiz sizler sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluşuyor, emeğinizle değer buluyor, hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline dönüşüyor. Varlığınız ülkemize ve bizlere güç veriyor" dedi.