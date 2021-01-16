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"LinkedIn" de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 16:21 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 16:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren "LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi.


Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "sosyal medya  yasası" olarak bilinen 7253 sayılı Kanun'un 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdiğini,  bu kapsamda Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye  temsilci ataması gerektiğini ifade etti.
 
Bu süreçte sırasıyla VK, Google (YouTube) Tiktok, Dailymotion'un  temsilci atadığını belirten Sayan, "Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının  Resmî Gazete'de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci  atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu  ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Türkiye'deki vatandaşların tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi  taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi  şikayetlerini artık direkt muhataplarına ileteceklerini vurgulayan Sayan,  sağlayıcıların da vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde çözüme  kavuşturacaklarını kaydetti.
"Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası  gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri." ifadelesini kullanan Sayan,  reklam yasağının uygulamasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),  Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile ilgili tüm  kamu kurumlarının denetleyeceğini bildirdi.
 
Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere ayrıca  ceza kesileceğini vurgulayan Sayan, "Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne  sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan  hizmetlerden mahrum kalmaları. Bizler sadece ve sadece ikircikliğin (ayrımcılık)  ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini  istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 

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