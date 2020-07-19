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‘Libya’ya T-122 Sakarya konuşlandırıldı’ iddiası

19 Temmuz 2020 Pazar - 7:57 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 7:57

Libya’da Sirte operasyonu için hazırlıklarını sürdüren Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, bölgeye T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemi konuşlandırdığı iddia edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Türkiye’nin destek verdiği UMH, Sirte operasyonu için hazırlık yaparken, TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi nakliye uçakları da, operasyonel hale getirilen Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Havaalanları’na sevkiyatlarını sürdürüyor. UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı. (Milliyet)
 

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Libya T-122 Sakarya ÇNRA
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