Olay, dün gece Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada Onur Özmen, Kerem Demiri bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve karnından bıçaklandığı tespit edilen Kerem Demir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Onur Özmeni evinde bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına alındı. Asayiş Şubesinde ifadesi alınan Onur Özmen, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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- 'Laf atma' nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
'Laf atma' nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- | 16 Ekim 2021 Cumartesi - 1:21 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 1:21