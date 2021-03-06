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'Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı?'
Önce 'Savcı Leyla' karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun açıklamalarına rağmen Necati Şaşmaz ve 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili haberler devam ediyor. Peki ‘Kurtlar Vadisi’ fanlarının beklentisi gerçeği yansıtıyor mu? İşte detaylar...
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Kurtlar Vadisi Kaos Dizisi Başlayacak mı?" başlıklı yazısı şöyle:
"Yazılanlara bakılırsa ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil.