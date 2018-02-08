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"Kürt halkı da artık oyunun farkında"

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 11:07 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 11:36

SELMAN TÜR -Batman'daki kanaat önderleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.


Batmanlı kanat önderi araştırmacı-yazar Muhammed Zeki Kurt, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin harekatı, devlet olmanın gereği olarak  gerçekleştirdiğini söyledi.
 
Türkiye'nin orada sadece terör örgütleriyle değil, emperyalist  güçlerle çarpıştığını belirten Kurt, dış güçlerin terör örgütlerini taşeron  olarak kullandığını kaydetti.
 
Bu harekat sayesinde Türkiye'nin terör örgütleri ve arkasındaki dış  güçlere hak ettikleri karşılığı verdiğini ifade eden Kurt, Kürt halkının terör  örgütlerinin yanında yer almadığını vurguladı.
 
Kürtlerin, terör örgütü veya emperyalistlerin safında yer almasının  kabul edilemez olduğuna işaret eden Kurt, "Kürtler hiçbir zaman terör  örgütlerinin ve emperyalist güçlerin tarafında bulunmamıştır. Bir kere aralarında  din uyuşmazlığı var. Kürtler Müslüman'dır, bu nedenle Türk ve Araplar ile et ve  tırnak gibidir." dedi.
 
Kurt, Türk ve Kürt halkının ezelden beri kardeş olduğuna dikkati  çekerek, şöyle konuştu:
 
"Ne zaman emperyalist güçlerle bir kavgamız olmuşsa Türkler ve Kürtler  aynı safta düşmana karşı çarpıştı. Mutlaka saflarını pekiştirmek, birbirlerini  tamamlamak durumundadırlar. Eğer biz birliği, beraberliği oluşturmazsak devamlı  onların sömürgesi olacağız ve bizi sömürmeye devam edecekler."
 
Ümmet hassasiyeti
 
Batılı güçlerin terör örgütü PYD/PKK'yı yıllardır Müslüman  coğrafyasında taşeron olarak kullandığını vurgulayan eğitimci Şefik Sevim ise  harekatın başladığı günden bu yana Türkiye'nin Kürtlere zarar vermediğini,  operasyonu terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gerçekleştirdiğini söyledi.
 
Sevim, şunları kaydetti:
 
"Bizim sahadaki gözlemlerimiz, harekatın, binlerce tır silah konvoyu  ve ABD ile Avrupa'daki lobilerin fiili ve fiziki destekleriyle destek bulan  PYD/PKK'ya karşı yapıldığını bir kere unutmamak lazım. Türk, Kürt ve Araplar,  ümmet hassasiyeti ile İslami kutsallarla sorunlu unsurlara karşı yekvücut  olmalı."
 
 "Orada ABD'nin çıkarı var"
 
Batman'ın önde gelen aile büyüklerinden kanaat önderi İsmail Direk ise  Türkiye'nin orada terör örgütleri ve onlara destek veren ülkelerle mücadele  ettiğini söyledi.
 
ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin de PYD/PKK'ya destek verdiğini  vurgulayan Direk, şöyle devam etti: 
 
"Afrin'de başta ABD olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin ajanları var.  ABD'nin bu kadar fütursuzca para ve silah yardımı yaptığı görülmüş bir olay  değil. Demek ki orada ABD'nin çıkarı var. Türkiye ile kendisi arasında oluşan bir  siyasi olumsuzluğu kendi lehine çevirebilmek için Türkiye'ye zorluklar  çıkartıyor. ABD bugüne kadar Kürtlerden yana hiçbir zaman  olumlu bir tavır  koymamıştır. Bugün eğer Kürtlerle ilgili bir gündem oluşturmaya çalışıyorsa  orada, kendisinin petrol hakimiyetini kurmak istemesindendir."
 
"Türkiye'de de bir iç karışıklık yaratmak istiyor"
 
Terör örgütü PYD/PKK'yı destekleyen dış güçlerin asıl amacının harekat  üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve bir iç savaş çıkartmak olduğunu dile getiren  Direk, "Libya ve Irak'ı parçaladığı, Afganistan'ı karıştırdığı gibi Türkiye'de de  bir iç karışıklık yaratmak istiyor. Türkiye'nin Afrin'e yaptığı olması gereken  bir harekattır. Kürt halkı da artık oyunun farkındadır. Ortadoğu da bu siyasi  oyunun ve ahlaksızlığın farkındadır." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin PYD/PKK'ya yaptığı silah ve para yardımının kabul edilemez  olduğunun belirten Direk, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Aslında burada Türkiye sadece terör örgütüyle çatışmıyor, ABD ile  çatışıyor çünkü ABD'nin bu kadar silah yığması, kendi askerleri ile orada olması,  terör örgütlerinin bulunduğu yerlerde ABD bayrağının dalgalandırılması bunun açık  bir işaretidir. Bugün Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın  Türkiye'ye karşı bu kadar acımasızca davranmasının nedeni budur."

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