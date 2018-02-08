"Kürt halkı da artık oyunun farkında"

Batmanlı kanat önderi araştırmacı-yazar Muhammed Zeki Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin harekatı, devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin orada sadece terör örgütleriyle değil, emperyalist güçlerle çarpıştığını belirten Kurt, dış güçlerin terör örgütlerini taşeron olarak kullandığını kaydetti.

Bu harekat sayesinde Türkiye'nin terör örgütleri ve arkasındaki dış güçlere hak ettikleri karşılığı verdiğini ifade eden Kurt, Kürt halkının terör örgütlerinin yanında yer almadığını vurguladı.

Kürtlerin, terör örgütü veya emperyalistlerin safında yer almasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Kurt, "Kürtler hiçbir zaman terör örgütlerinin ve emperyalist güçlerin tarafında bulunmamıştır. Bir kere aralarında din uyuşmazlığı var. Kürtler Müslüman'dır, bu nedenle Türk ve Araplar ile et ve tırnak gibidir." dedi.

Kurt, Türk ve Kürt halkının ezelden beri kardeş olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ne zaman emperyalist güçlerle bir kavgamız olmuşsa Türkler ve Kürtler aynı safta düşmana karşı çarpıştı. Mutlaka saflarını pekiştirmek, birbirlerini tamamlamak durumundadırlar. Eğer biz birliği, beraberliği oluşturmazsak devamlı onların sömürgesi olacağız ve bizi sömürmeye devam edecekler."

Ümmet hassasiyeti

Batılı güçlerin terör örgütü PYD/PKK'yı yıllardır Müslüman coğrafyasında taşeron olarak kullandığını vurgulayan eğitimci Şefik Sevim ise harekatın başladığı günden bu yana Türkiye'nin Kürtlere zarar vermediğini, operasyonu terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sevim, şunları kaydetti:

"Bizim sahadaki gözlemlerimiz, harekatın, binlerce tır silah konvoyu ve ABD ile Avrupa 'daki lobilerin fiili ve fiziki destekleriyle destek bulan PYD/PKK'ya karşı yapıldığını bir kere unutmamak lazım. Türk, Kürt ve Araplar, ümmet hassasiyeti ile İslami kutsallarla sorunlu unsurlara karşı yekvücut olmalı."

"Orada ABD'nin çıkarı var"

Batman'ın önde gelen aile büyüklerinden kanaat önderi İsmail Direk ise Türkiye'nin orada terör örgütleri ve onlara destek veren ülkelerle mücadele ettiğini söyledi.

ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin de PYD/PKK'ya destek verdiğini vurgulayan Direk, şöyle devam etti:

"Afrin'de başta ABD olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin ajanları var. ABD'nin bu kadar fütursuzca para ve silah yardımı yaptığı görülmüş bir olay değil. Demek ki orada ABD'nin çıkarı var. Türkiye ile kendisi arasında oluşan bir siyasi olumsuzluğu kendi lehine çevirebilmek için Türkiye'ye zorluklar çıkartıyor. ABD bugüne kadar Kürtlerden yana hiçbir zaman olumlu bir tavır koymamıştır. Bugün eğer Kürtlerle ilgili bir gündem oluşturmaya çalışıyorsa orada, kendisinin petrol hakimiyetini kurmak istemesindendir."

"Türkiye'de de bir iç karışıklık yaratmak istiyor"

Terör örgütü PYD/PKK'yı destekleyen dış güçlerin asıl amacının harekat üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve bir iç savaş çıkartmak olduğunu dile getiren Direk, "Libya ve Irak 'ı parçaladığı, Afganistan 'ı karıştırdığı gibi Türkiye'de de bir iç karışıklık yaratmak istiyor. Türkiye'nin Afrin'e yaptığı olması gereken bir harekattır. Kürt halkı da artık oyunun farkındadır. Ortadoğu da bu siyasi oyunun ve ahlaksızlığın farkındadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin PYD/PKK'ya yaptığı silah ve para yardımının kabul edilemez olduğunun belirten Direk, şu değerlendirmelerde bulundu: