Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.
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- 'Kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı
'Kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı
AA | 21 Temmuz 2021 Çarşamba - 16:28 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 16:28
Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.
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