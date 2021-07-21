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'Kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı

AA |  21 Temmuz 2021 Çarşamba - 16:28 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 16:28

Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.
 
 
 

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