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"Kozmetik ürün alırken sağlığınızı da riske atmayın"

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:18

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, kozmetik ürünlerde kullanılan maddelerin sağlığa zararlı olmaması gerektiğini belirterek, "Kömür katranı, kurşun asetat, fenol, talk, silika gibi toksik, kanserojen ve hormonal etkiye neden olan maddeleri içermemelidir." dedi.


Prof. Dr. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kozmetik ürünlerin  günlük yaşamda sıkça kullanıldığını belirtti.
 
Kozmetik ürünler ile deriye uygulanan ilaçların kullanım alanları ve  kullanım sıklıkları açısından farklılıklar olduğunu ifade eden Gül, şu bilgileri  verdi:
"Kozmetik ürünlerde kullanılan maddeler sadece liste olarak yazılır;  ürün içindeki maddelerin miktarları bildirilmez. İlaçlarda hangi maddeden ne  kadar miktar kullanıldığı bildirilmek zorundadır. Ayrıca kozmetik ürünlerin satış  ve saklanma koşulları ürünün bozulmasına neden olabilir. İlaçlar eczanelerde  uygun koşullarda satılırken, kozmetikler her yerde hatta bazen tezgahlarda yoğun  güneş altında bile satılabilmektedir. Satın alındıktan sonra ilaçlar genellikle  evde ilaç dolabında saklanır.
 
Buna karşın bazı kozmetik ürünler çantada taşınmaktadır. Örneğin yazın  sahilde bazı kişiler nemlendirici, ruj, güneşten koruyucu gibi kozmetik  ürünlerini yoğun güneş altında yanlarında taşıyabilir. Çok soğuk ya da çok sıcak  iklim şartlarına maruz kalan kozmetik ürünlerde hızla bozulma olabileceği  unutulmamalıdır. İlaçlar sadece hastalık bulunan alana sürülürler ve belli bir  süre kullanılırlar. Kozmetik ürünler daha geniş alana ve sık uygulanırlar. Sabun,  şampuan, tıraş ürünleri, duş jeli, nemlendirici, güneş koruyucu, diş macunu, ruj,  deodorant gibi kozmetik ürünler ise ömür boyu kullanılmaktadır."
 
"Kozmetik ürün kullanımında en sık gözlenen yan etki kontakt  dermatit"
Prof. Dr. Gül, kozmetik ürünlerin kullanımına bağlı birçok yan etki  gözlenebileceğini anlatarak, "Kozmetik ürünler genellikle üretim tarihlerinden  sonra yaklaşık 2-2,5 yıl içinde kullanılmalıdır. Açılmış ve kullanılmaya başlamış  ürünlerde bu süre daha kısadır. Satın alınmasından çok uzun zaman sonrasında  kullanılan ürünlerde bozulma olur; bozulan ürün de yan etkiye neden olabilir."  diye konuştu.
 
Kozmetik ürün kullanımında en sık gözlenen yan etkinin kontakt  dermatit (temas dermatiti) olduğuna işaret eden Gül, şöyle devam etti:
"Temas dermatitleri irritan ya da alerjik olabilir. İrritan temas  dermatiti her kişide ortaya çıkar. Alerjik temas dermatiti genetik olarak yatkın  kişilerde gözlenir ve genellikle kullanmaya başladıktan bir ay sonra ortaya  çıkar. Bu zaman farkı nedeniyle, doktor döküntünün kozmetik ürüne bağlı olduğuna  kişiyi inandırmakta zorluk çeker. Temas dermatitleri sıklıkla ürünle temasın  olduğu yerde kaşıntılı deri döküntüsü şeklinde gözlenir. Çok nadiren temas  dermatitleri kozmetik ürünün sürüldüğü yerden farklı yerde ortaya çıkar. Örneğin  ojeye bağlı alerjik temas dermatiti el parmakları yerine göz çevresi derisinde  görülür. Temas dermatitleri sırta uygulanan yama testi ile belirlenir. Temas  dermatitleri, sorumlu kozmetik ürünün kullanımının bırakılması ile iyileşir."
 
Kozmetik ürünlerini ortak kullanmak hastalığa davetiye çıkarıyor
Prof. Dr. Ülker Gül, kozmetik ürünlerde kullanılan maddelerin sağlığa  zararlı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kozmetik ürünler kömür katranı,  kurşun asetat, fenol, talk, silika gibi toksik, kanserojen ve hormonal etkiye  neden olan maddeleri içermemelidir. Kozmetik ürün alırken bu maddelerin  bulunmamasına dikkat edilmelidir." uyarısında bulundu.
 
Kozmetik kullanımına bağlı bazı yan etkilerin de deri tipine uygun  olmayan ürün tercihlerinden kaynaklandığını aktaran Gül, akneli ve yağlı derisi  bulunan kişilerin akneye neden olmayan su bazlı ürünler kullanması gerektiğini  söyledi.
 
Gül, kuru derili kişilerin ise yoğun yağ içeren nemlendiricileri  tercih etmesini önererek, "Kuru derililer için üretilmiş yoğun yağ içeren  nemlendiricileri akneli kişiler kullanırsa akneleri artacaktır. Yine fondöten  gibi kapatıcı kozmetik ürünlerin kullanımı da akneye sebep olabilir." dedi.
 
Prof. Dr. Gül, bazı yan etkilerin de kozmetik ürünlerin ortak  kullanımına bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin makyaj yapılan bazı  kuaförlerde ya da satış alanlarında aynı makyaj ürünleri herkese uygulanır. Ortak  kullanılan kozmetik ürünlerde mikroorganizmalar üreyebilir. Sonuç olarak kozmetik  ürünün kullanıldığı deri bölgelerinde, kozmetik üründe bulunan mikroorganizmalar  enfeksiyonlara neden olabilir. Kozmetik ürünler ortak kullanılmamalı ve kişiye  özel olmalıdır." ifadelerini kullandı.
 
Geniş ağızlı kutularda bulunan kremlere kirli elle temas edilmesi  halinde içinde mikroorganizma üreyebileceğini ve sürüldüğü yerde enfeksiyona  neden olabileceğini anlatan Gül, şunları kaydetti:
"Bu nedenle tüp şeklinde ince bir kanaldan çıkan kozmetik ürünler  tercih edilmelidir. Bazı kişiler de kuruyan ürünlerine su katarak kullanmak  ister. Su katılan ürünlerde de mikroorganizmalar üreyebilir. Kurumuş ürünün zaten  bozulmuş olduğu da unutulmamalıdır. Buna en iyi örnek rimellerdir. Kurumuş  rimellere su katarak kullanmak göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Bazı kozmetik  ürünler deri renginde açılma ya da deri üzerinde lekelenmelere neden olabilir.  Örneğin bazı saç boyalarının, deodorantların, göz ve dudak kalemlerinin,  rujların, diş macunlarının temas ettiği yerde deri renginde açılma gözlenebilir.  Bazı koku maddeleri de deri renginde koyu lekeler oluşmasına neden olabilir."
 

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