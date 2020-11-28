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'Kovid krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı'

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 18:20 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 18:20

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu duyurdu.


OECD, “Dijital Ekonomi Görünümü" raporunu yayımladı.
 
Geliştirilen internet bağlantısının ve yeteneklerinin, birçok ülkenin  Kovid-19’nın neden olduğu sağlık ve ekonomik kriziyle mücadele etmesine yardımcı  olduğu belirtilen raporda, salgının “dijital dönüşüm” için çıtayı yükselttiği  vurgulandı.
 
Raporda, Kovid-19 salgınının, eğitimden sağlığa hayatın her alanında  dijital teknolojilere olan bağımlılığı daha fazla ortaya koyduğunun altı  çizilerek, bunun sonucunda yüksek kaliteli ağlara olan ihtiyacın artmakta olduğu  vurgulandı.
 
OECD raporunda, “Bu nedenle, dijital dönüşümde kimseyi geride  bırakmadan yönetmek ve koordine etmek için eskisinden daha bütüncül ve daha  stratejik kavramlar gerekli.” denildi.
 
Rapora göre, Kovid-19 salgınında internet kullanımı ve  erişilebilirliği hızla arttı. Salgının başlangıcından bu yana, insanlar çevrimiçi  yaşamaya ve çalışmaya alıştıkça internet trafiği yüzde 60 artış gösterdi.
 
Hızlı ve güvenilir internet erişiminde ülkeler arasındaki farklılığa  vurgu yapılan raporda, “Örneğin, OECD ülkelerinde sabit geniş bant  aboneliklerinde fiberin payı Güney Kore'de yüzde 82'ye çıkarken, Avusturya,  Belçika, Almanya, Yunanistan, İsrail ve İngiltere’de, genellikle kırsal  bölgelerde, yüzde 5'in altına kadar düşebilmektedir.” ifadesine yer verildi.
 
Raporda, hükümetlerin özel yatırımı, rekabeti ve altyapı yatırımları  paylaşımını teşvik ederek ile geniş bant elektronik haberleşme ihalelerinde  kırsal alanlar için minimum kapsama seviyeleri belirleyerek geniş bandı  güçlendirebilecekleri belirtildi.
 

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