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"Kovid-19'un ilk bulgusu deri döküntüsü olabilir" uyarısı

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:54 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:54

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, yeni tip corona virüsün çok çeşitli deri döküntüsüne neden olabileceğini belirterek, "Pandemi döneminde gözlenen her deri bulgusu için Kovid-19 hastalığı da akla gelmelidir. Kovid-19'un ilk bulgusu deri döküntüsü olabilir. Deri döküntüsü nedeni ile şüphelenilen hastalarda ateş, öksürük gibi ana bulgular olmasa bile PCR tetkiki yapılmalıdır." dedi.


Prof. Dr. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Dünya  Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart'ta pandemi olarak ilan edildiğini hatırlattı.
 
Kovid-19'lu hastaların üçte biri ila dörtte birinde deri döküntüsü  ortaya çıktığını dile getiren Gül, enfeksiyonun hastalar arasında farklı seyir  gösterdiğini söyledi.
 
Prof. Dr. Gül, bazı kişilerde hastalık bulguları gözlenirken, bazı  kişilerde ise virüsü taşıdıkları halde hiçbir bulgu olmayabileceğini anlatarak,  şunları kaydetti:
"Hastalık bulguları da hastadan hastaya farklılık gösterir. Bazı  kişilerde hafif, bazı kişilerde çok ciddi bulgular olabilir. Bazen de hastalık  bulguları varken teşhis için kullanılan testlerde bulgu gözlenmeyebilir. Sonuç  olarak pandemi sürecinde deri döküntüsü ile muayeneye gelen kişiler taşıyıcı,  süper bulaştırıcı, bulgusuz korona virüs hastası ya da bulgulu korona virüs  hastası olabilir. Bu nedenler ile Kovid-19 hastalık bulguları olsun ya da  olmasın, bu pandemi sürecinde ortaya çıkan her deri bulgusunda Kovid-19 akla  gelmelidir."
 
Corona virüs birbirinden farklı görünümde deri döküntüsüne neden  olabilir
Prof. Dr. Ülker Gül, koronavirüsün birbirinden farklı görünümde deri  döküntüsüne neden olabileceğine işaret ederek, "En sık kırmızı renkli deri  döküntüleridir. Bunların bir kısmı üzerine basınç uygulayınca solar, bazıları da  solmayabilir. Kırmızı döküntüler vücutta çeşitli yaygınlıkta bulunabilir. Bazı  hastalar ürtiker (kurdeşen) bulguları ile muayeneye gelebilirler. Ürtiker  koronavirüs hastalığı bulunanların yüzde 2-4'ünde gözlenir. Ürtiker döküntüsü bir  bölgede ya da yaygın olabilir." diye konuştu.
 
İçi su dolu küçük döküntülerin (veziküller) de koronavirüs  enfeksiyonunda gözlenebileceğini aktaran Gül, şöyle devam etti:
"Bu bulgu Kovid-19 bulgusu gözlenmediği dönemde yüzde 15 oranında  görülebilir. Kovid-19 bulguları bulunmadığı için, hastalık akla gelmeyebilir.  Bazı hastalarda döküntüler uçuk hastalığına (herpes), bazı hastalarda da suçiçeği  hastalığına benzeyebilir. Bir diğer önemli durum da koronavirüs hastalarında zona  hastalığının görülme sıklığı artmıştır. Ayakta soğuk ısırmasına benzeyen  kırmızımsı mor lekeler koronavirüs hastalığının önemli bulgularından biridir.  Bulgular tek bir ayakta gözlenebileceği gibi; 2 ayakta ve hatta elde de  görülebilir. Sıklıkla küçük bir leke gibi gözlenir, bazen yaygın da olabilir.  Ayakta kırmızımsı mor lekeler çocuklarda ve gençlerde daha sıktır. Bu lekeler  koronavirüs hastalık bulgularının gözlenmesinden 10 gün önce ortaya çıkar. Bu  nedenle özellikle çocuk ya da gençlerde ayakta kırmızımsı mor lekeler gözlenince,  Kovid-19 hastalığı akla gelmelidir."
 
Ayakta döküntü görülen bazı olgularda damarlarda pıhtılaşma (tromboz)  görülebileceğini, nadiren kangren bile gelişebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gül,  bu döküntüler dışında koronavirüs hastalığı olanlarda vaskülit, eritema  multiforme, akut hemorajik ödem, Kawazaki hastalığı benzeri döküntüler, venöz  tromboemboli gibi birçok hastalık da ortaya çıkabileceğini söyledi.
 
Prof. Dr. Ülker Gül, bazı hastalarda ağız içinde kırmızı leke, su dolu  küçük keseciklerin olabileceğini dile getirerek, "Sonuç olarak, koronavirüs çok  çeşitli deri döküntüsüne neden olabilir. Pandemi döneminde gözlenen her deri  bulgusu için Kovid-19 hastalığı da akla gelmelidir. Kovid-19'un ilk bulgusu deri  döküntüsü olabilir. Deri döküntüsü nedeni ile şüphelenilen hastalarda ateş,  öksürük gibi ana bulgular olmasa bile PCR tetkiki yapılmalıdır."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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Kovid-19 corona virüs
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