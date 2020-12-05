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"Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın"

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:20

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın açıklama yaparak, koronavirüs hastalığını geçirenleri uyardı. Yalçın, "Risk grubunda olanlar için 'hastalığı geçirdim kurtuldum' mantığı doğru değil. İnsanlar her ne kadar hastalığı atlatsalar da Kovid-19'un vücut üzerindeki tahribatı devam ediyor. Hastalığı geçirenlerin belirli bir süre daha takibinin dikkatli şekilde yapılması gerekiyor" dedi.


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran  kişilerin "Geçmişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmış mı?" diye  sorgulanması gerektiğini bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine, Kovid-19 tedavisi gören, kronik rahatsızlığı  olan kişilerin bu virüsün tahribatını ileriki günlerde de taşıyabileceğini  belirtti.

Kalp, böbrek ve bazı başka rahatsızlıkları bulunanların "Kovid-19  tedavisi gördüm, hastalıktan kurtuldum" rehavetine kapılmaması gerektiğini  vurgulayan Yalçın, "Risk grubunda olanlar için 'hastalığı geçirdim kurtuldum'  mantığı doğru değil. İnsanlar her ne kadar hastalığı atlatsalar da Kovid-19'un  vücut üzerindeki tahribatı devam ediyor. Hastalığı geçirenlerin belirli bir süre  daha takibinin dikkatli şekilde yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İnsanların Kovid-19 olmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına  büyük ölçüde dikkat etmesi

Kovid-19 sonrası 2 aya dikkat

Amerika'da 38 hastanede ve bin 600 Kovid-19 hastasının katılımıyla  Kovid-19 hastalığını atlatıp daha sonra başka bir hastalıktan hastaneye yatanlar  ve ölüm oranlarına ilişkin araştırma yapıldığını ve sonucun da bilimsel dergide  yayınlandığını anlatan Yalçın, araştırmanın, Kovid-19'u atlatanların ileriki iki  aylık süreçte de dikkat etmeleri gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Yalçın, ABD'de yapılan bu araştırmada, Kovid-19 tedavisi için  hastaneye yatanların büyük çoğunluğunun sırasıyla tansiyon, diyabet ve kalp-damar  hastası olduklarının görüldüğüne işaret etti.

Bu risk gruplarında olup da hastaneye başvuran kişilerin "geçmişte  Kovid-19'u atlatmış mı?" diye sorgulanması gerektiğine değinen Yalçın, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kovid-19'dan sonra ortaya çıkan kronik hastalıklar daha  ağır seyredebiliyor. Doğru teşhis koymak için bu sorgulama çok önemli. Kalp,  böbrek ve bazı başka rahatsızlıkları nedeniyle doktora gelen hastaların da  hekimleri doğru bilgilendirmeleri gerekiyor. Diyabet, kalp, tansiyon hastalarında  Kovid-19 yüksek seyrediyor. Bir takım kronik rahatsızlıklar, Kovid-19 yönünden  risk teşkil ediyor. Obezitesi olanların da risk grubu içinde olduğunu birçok  araştırma ortaya koydu. Bu grup hastaların her zaman risk altında olduğunu ve  hastalığı zor atlattıklarını söyleyebiliriz."

 

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Akdeniz Üniversitesi koronavirüs Nevzat Yalçın
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