'Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edebilir'

Dünya genelinde paniğe yol açan koronavirüsün mutasyona uğradığı haberlerini değerlendiren Mikrobiyolog İpek Ada Alver, “Şu an için ölüm oranlarında ciddi bir artış görmesek de virüsün bulaşıcılığının arttığı kesin. İlerleyen zamanlarda da virüs mutasyona uğramaya devam edecektir” dedi.

Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üy. İpek Ada Alver, mutasyona uğrayan koronavirüs üzerine açıklamalar yaptı. Yapılan araştırmalarda virüsün mutasyona uğramasıyla bilinen semptomlarda önemli bir değişikliğin olmadığını söyleyen Alver, yaygın görülen baş ağrısı, tat ve koku alma kaybı, ateş, öksürük ve solunum güçlüğü ile eklem ve kas ağrılarına ilave olarak boğaz ağrısı, ishal, mide bulantısı da görülebildiğini dile getirdi.

“KORONAVİRÜS BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇABİLİYOR”

Koronavirüste yeni mutasyonların devam edebileceğine dikkat çeken Alver, “SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantları üzerine yapılan çalışmalarda, virüsün insan hücrelerinin ACE2 reseptörüne bağlanan diken proteininde meydana gelen değişimlerle bulaşıcılığı artıyor. Aynı zamanda bu mutasyonlar sonucu ACE2 reseptörüne bağlanma oranı arttığı için virüs artık bağışıklık sisteminden kaçabilmekte ve bağışıklığı düşürebilmektedir” diye konuştu.

Dr. İpek Ada Alver, “Özellikle Güney Afrika ’da meydana gelen yeni varyant sonucu bulaşıcılığın yüzde 60’a yakın oranda arttığı ve süperenfekte taşıyıcı bireylerin sayısında artış olduğu belirlenmiş durumda. Ölüm vakalarında önemli bir artışın olmaması bu mutasyonun en sevindirici yanlarından olsa gerek” ifadelerini kullandı.

“EN ETKİLİ ÇÖZÜM GENETİK ARAŞTIRMALAR”