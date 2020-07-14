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"Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil"

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 11:41 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 11:41

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, halk arasında yeni tip corona virüsün (Kovid-19) "sıcaklarda yok olduğu" söyleminin asılsız olduğunu belirterek, "Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi salgını azaltmıyor." ifadesini kullandı.


Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün en etkili bulaşma  özelliğinin insandan insana olduğunun altını çizerek, hava sıcaklığının  artmasıyla birlikte vatandaşların rehavete kapıldığını kaydetti.
 
Virüsün hamam ya da sauna gibi yerlerde yok olmayacağını bildiren  Kartal, "Böyle bir algı var. Sıcakta virüsün yok olduğu düşüncesi yanlış. Normal  insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36,5 ila  37 derece arasında kalır. Virüsün insan vücudundaki süreci de değişmez. Bu  nedenle kendinizi güneşe veya 25 dereceden daha yüksek sıcaklıklara bırakmak  koronavirüs hastalığını önlememektedir. Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek  çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi bulaşı azaltmıyor." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Kartal, mevsimsel olarak artan sivrisinek ve karasineklerin virüs  taşımasının mümkün olmadığını vurgulayarak bu yolla bulaş riski olduğuna dair  herhangi bir kanıt veya bilgi bulanmadığını belirtti.
 
"Deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir"
Virüsün deniz suyundan bulaşma riski olmadığını kaydeden Kartal, şu  bilgileri aktardı:
"Virüsün deniz suyunda hayatta kalmasına ilişkin veri yoktur. Ancak  deniz suyunun seyreltmesine bağlı olarak viral yükün azaltılmasına katkıda  bulunacağı açıktır. Yani deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir.  Ayrıca deniz tuzunun diğer benzer virüslerde olduğu gibi viral inaktivasyona  katkıda bulunabileceği söylenebilir. Yüzme havuzlarında ise klor uygulanımı viral  inhibitörlerin varlığı uygun konsantrasyonda ve aralıklarda yapılmış olması kaydı  ile sadece havuz suyu aspirasyonu ile virüs bulaşını önleyebilir. Fakat plajda,  havuzda ya da havuz kenarında bulunan bir insandan yakın temas ile bulaşı  önleyebilmesi beklenmez. Devlet hangi tedbiri alırsa alsın uyum yine kişiye  kalıyor. Bir insana diğerlerinin sağlığını korumada ciddi rol düşmektedir. Bunun  için bir yakınımızı kaybetmemiz ya da maddi bir ceza ödememiz de gerekmiyor."  
 

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Kovid-19 hamam sauna corona virüs
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