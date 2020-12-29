“Kovid-19 aşısının yüz dolgularını etkilemesinin nedeni alerjik bünyeler”

Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı ülkelerden aşının yan etkilerine ilişkin iddialar özellikle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ABD’nin mRNA aşısının yüz dolgusu olan kadınlarda alerjik reaksiyona neden olduğu iddiası tartışma yaratırken Estetik Cerrahı Op. Dr. Reşit Burak Kayan, “Reaksiyonların sebebi dolgu değil alerjik bünye” açıklamasında bulundu.

2020 yılı boyunca tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Aşı çalışmalarının sonuçlanması ve kimi ülkelerde aşılamanın başlaması, dünyanın eski düzenine dönebileceğine yönelik umutları artırıyor. Türkiye gibi pek çok ülkede gözler aşının ne zaman geleceğine ve hangilerinin güvenli olduğuna çevrilirken, aşılamanın başladığı ülkelerden ise yan etkilere dair pek çok iddia gündeme geldi.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Moderna ismi ile bilinen Kovid-19 mRNA aşılarının, yüzüne daha önce kozmetik amaçlı dolgu yaptıran kadınlarda alerjik reaksiyona neden olduğu iddialarına yönelik Estetik Cerrahı Op. Dr. Reşit Burak Kayan bir açıklama yaptı.

Op. Dr. Kayan, dolgu uygulamasının günümüzde en yaygın estetik yöntemlerinden biri olması nedeniyle kaygıya yol açan bu iddiaya ilişkin açıklama ise aşının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen onay raporunu incelediğini söyledi.

İDDİANIN KAYNAĞI 30 BİN 400 KİŞİDEN 3’ÜNDE GÖRÜLEN ANLIK ŞİŞME REAKSİYONLARI

Raporun detaylarını paylaşan Op. Dr. Kayan, “ABD’deki çalışmalar sonucu etkinliği yüzde 94.5 olarak açıklanan mRNA aşılarının 17 Aralık tarihli raporunda, bu aşı ile ilgili çalışmaya alınan kişi sayısının 30 bin 400 olduğu görülüyor. Bu raporun sonunda aşı sonrası oluşan yan etkiler de bir tablo olarak yer alıyor. Dolguya dair iddiaların kaynağı, çalışmaya alınan 30 bin 400 kişiden sadece 3’ünde görülen dolgu bölgesinde anlık şişme reaksiyonları. Ancak bu alerjik reaksiyonun anti-histaminik alerji ilaçları ile aynı gün içerisinde kaybolduğu da raporda belirtiliyor. Ayrıca üç hastada da bölgesel şişlik dışında, nefes darlığı, baygınlık, ateş gibi hiçbir ek bulguya rastlanmıyor. Bu hastaların medikal geçmişlerine bakıldığında ise iki kişide grip aşısı oldukları sırada, bir kişide de dolgu uygulaması sonrası buna benzer bir ödem görüldüğü kaydediliyor” dedi.

“REAKSİYONLARIN NEDENİ DOLGU DEĞİL ALERJİK BÜNYE”

Kovid aşılarının yan etkilerine dair ciddi bir bilgi kirliliği olduğuna da dikkat çeken Op. Dr. Kayan, “30 bin 400 kişi arasında sadece 3 kişide bu alerjik reaksiyonun görülmesi gayet olası ve doğaldır. Bu bilimsel çalışmanın bize verdiği esas sonuç ise reaksiyonların kozmetik yüz dolgularından değil kişinin alerjik bir bünyeye sahip olmasından kaynaklandığıdır. Bu noktada mRNA aşılarının daha alerjen olduğunu kabul ederek, dolgu uygulamalarından bağımsız olarak genel alerji öyküsü olan tüm bireylerin bu aşıyı yaptırırken tam teşekküllü bir hastanede olmalarını öneririm. Kozmetik dolgusu olan ve daha önce herhangi bir alerjik reaksiyon öyküsü olmayan bireyler ise mRNA aşılarını güvenle ve gönül rahatlığı ile yaptırabilirler. Temennim, kulaktan dolma asılsız haberlere itibar etmeden aşıların yaptırılması ve sosyal mesafesiz, maskesiz kucaklaşabildiğimiz günlerin geri gelmesi” diye konuştu.