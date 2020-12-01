'Korona partisi'ne polis baskını!

Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

