15 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7440 0.76
USD 7,3560 0.21 ALTIN 460,750 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Köpek memesi hastalığı"nın erken teşhisi vücuttaki kalıcı hasarı önlüyor

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:51 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 12:51

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ, halk arasında "köpek memesi hastalığı" olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa'nın (HS) erken teşhisinin vücuttaki kalıcı hasarları önlediğini söyledi.


Doç. Dr. Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HS'nin ter  bezlerinin yoğun olduğu kıvrım bölgelerindeki kıl diplerinin iltihaplanması  sonrası oluşan, iltihaplı, ağrılı ve akıntılı şişliklerle seyreden ve tekrarlayan  bir rahatsızlık olduğunu belirtti.
 
Ergenlik döneminden sonra başlayan ve yaşam boyu ataklarla devam eden  HS'nin koltuk ve meme altları, kasık ve kalça gibi bölgelerin yanı sıra kulak  arkası ve saçlı deride de ortaya çıkabildiğini aktaran Karadağ, ilerleyen süreçte  rahatsızlığa metabolik sendrom, şeker, depresyon, eklem ve bağırsak hastalıkları  ile bazı deri kanserlerinin de eşlik edebildiğini kaydetti.
 
Hastalığın iyileşirken kalıcı izler, şekil bozuklukları, katlantılar,  çekintiler ve oluklanmalara yol açtığını anlatan Karadağ, şiddetli vakalarda ise  kalan yapışıklıkların hastanın eklem hareketlerinde kısıtlanmalara sebebiyet  verebildiğini dile getirdi.
 
"Bulaşıcı bir hastalık değil"
Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ, hastalıkta genetik yatkınlığın söz konusu  olduğunu belirterek, "Aynı aile bireylerinde yüzde 30 daha sık görülebiliyor.  Ancak bulaşıcı bir hastalık değil. Sıklıkla ergenlik döneminden sonra 17-20  yaşlarında başlıyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor ancak  erkeklerde ter bezleri fazla olduğu için daha şiddetli seyredebiliyor." diye  konuştu.
 
Karadağ, hastaların hepsine doğru tanı konamadığı için HS'nin görülme  sıklığının bilinmediğini fakat dünyada yüzde 1 civarında HS hastası olduğunun  kabul edildiğini söyledi.
 
HS'nin diğer hastalıklara nazaran daha az bilindiğini, bu nedenle  tanıda gecikme yaşanabildiğini aktaran Karadağ, "Ortaya çıkan ilk lezyonlar  genellikle koltuk altı ya da kasıktaki apse veya sivilceler olduğu için  dermatoloji dışı branşlarda takip edilen hastalara ter bezi, kıl dibi iltihabı,  sivilce ya da apse denilerek, yıllarca tanı konulamayabiliyor. Hastalar da  lezyonlarını saklıyor, hatta doktora başvurmayabiliyor. Yapılan çalışmalarda,  köpek memesi hastalığı tanısının ortalama 7 yıl geç konulduğu tespit edildi."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Geç tanı, hastalığın etkisini artırıyor
Hastalığın tanısının klinik görünümle konulduğunu, ek bir tetkike  ihtiyaç duyulmadığını anlatan Karadağ, "Erken dönemde tanı konulan bireylerde,  hastalık çok fazla iz kalmadan, hafif atlatılabiliyor. Zamanında tedavi, hastalık  sık tekrarlamasına rağmen daha kısa sürede iyileşme sağlayabiliyor. Ancak  şiddetli ve gecikmiş vakalarda kalıcı bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca,  vücudun savunma sisteminin salgıladığı bazı maddeler de artarak hastalığı  tetikliyor ve ilerleyen dönemlerde hem etkisinin çoğalmasına hem de bazı iç  hastalıklarının kendisine eşlik etmesine neden oluyor." dedi.
 
Karadağ, HS hastalığından şüphelenen vatandaşlara, erken ve doğru tanı  için dermatologlara danışarak, takiplerini yaptırmalarını önerdi.
 
Hastalıkta atakların oluşmasını kolaylaştıran çok sayıda faktör  bulunduğuna işaret ederek, bu etkenleri, "şişmanlık, sigara, dar ve sürtünmeye  neden olan kıyafetler, hijyen bozukluğu ve stres" şeklinde sıralayan Karadağ,  kilo vermenin, sigarayı bırakmanın, sağlıklı beslenmenin ve dar kıyafet tercih  etmemenin atakların sıklığını azaltabileceğini ifade etti.
 
Doç. Dr. Karadağ, bu önlemlerin yanı sıra depresyon ve anksiyete  tedavileri ile lazer tedavisi kapsamında hastalık görülen bölgeye epilasyon  yapılmasının da iyileşme sürecine katkı sağlayabileceğini aktardı.
 
"Tamamen iyileştiren bir tedavi yok ancak seyri yavaşlatılabilir"
Hayat kalitesini olumsuz etkileyen hastalığın psikolojik yükünün  fazlalığına da dikkati çeken Karadağ, hastaların devamlı tekrarlayan akıntılı,  kötü kokulu ve ağrılı şişlikler nedeniyle sosyal faaliyetlerden uzak  durduklarını, spor aktivitelerinin kısıtlandığını ve evliliklerinde sorunlar  yaşayabildiklerini dile getirdi.
 
Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ, Hidradenitis Suppurativa hastalığında  erken teşhisin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Hastalığı tamamen iyileştirip ortadan kaldıran bir tedavi yok. Ancak  seyri yavaşlatılıp, ataklar azaltılabilir ve daha hafif geçirilmesi sağlanabilir.  Hastalığın şiddetine göre planlanacak krem, antibiyotik, retinoid, akıllı ilaç  gibi medikal tedaviler, cerrahi tedaviler, diyet, psikolojik destek ve  tetikleyici durumları ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımlar sayesinde hastalar  günlük aktivitelerine ve sosyal faaliyetlerine dönebilir, sağlıklı bir hayat  geçirebilirler."
 

ETİKETLER

Köpek memesi hastalığı erken teşhis tedavi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.