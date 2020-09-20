“Konuştukça” 26 Eylül Cumartesi başlıyor

Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.30’da yayınlanacak olan programda Özlem Yıldız hem kendi deneyimlerini paylaşacak hem de en çok merak edilenleri uzman konuklar eşliğinde izleyicilere aktaracak.

Sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey bu programda hayat bulacak. Kadınların günlük telaşta “ne pişirsem?” derdine son veren ekonomik ve pratik tarifler “Konuştukça” mutfağında pişecek, mutfakta hayatınızı kolaylaştıran püf noktaları, yöresel lezzetlerden mevsimsel tariflere, çay saatlerinden sağlıklı mutfak önerilerine çok geniş bir yelpaze usta şeflerin elinden bilgi dolu görsel bir şölenle izleyicilere sunulacak.

Tiyatro ve sinema dünyasının usta isimleri, müzik ve moda dünyasının en sevilen yüzleri de Konuştukça’ da evlerinize konuk olacak. Samimi sohbetler, hayatlarına dair özel kesitler sürprizlerle birlikte ekrana gelecek.