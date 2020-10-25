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'Konuşamam lütfen, utanıyorum böyle'

'Konuşamam lütfen, utanıyorum böyle' Yoğun trafikte görüntülendiğini fark eden Şevval Sam, "Konuşamam lütfen, utanıyorum böyle’ diyerek gözlerden kayboldu.
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