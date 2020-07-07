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'Komedisiyle dramı orantılı'

07 Temmuz 2020 Salı - 17:18 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 17:18

Kanal’D’de ekrana gelecek ‘Çatı Katı Aşk’ dizisi oyuncuları, projeyi anlattı. Nilay Deniz, “Komedisiyle dramı orantılı, tadında bir iş” dedi.


Perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek, başrolünü Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’ın oyuncuları, diziyi anlattı. Deniz, “Yeşilçam tadında sıcak bir mahalle ve aile hikayesi. Komedisiyle dramı orantılı, tadında bir iş” şeklinde konuştu.
 
Şenler, “Özlediğimiz mahalle kültürü var. Güzel aşk hikayeleri de olacak” dedi.
 
Andıç, “Hikaye olarak tek bir ikiliyi izlemiyoruz. Aile komedisi her sene ekranlarda görebildiğimiz bir proje tipi değil aslında” derken, Kirazcı ise “Sıcacık bir yapım olacak. Tüm ekip çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

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