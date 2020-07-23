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"Kızlar çok iyi spor değil mi?"

"Kızlar çok iyi spor değil mi?" Seda Bakan, ailesi ve geçtiğimiz ay evlenen Selin Demiratar-Mehmet Ali Çebi çifti ile birlikte tekne tatilini tercih etti.
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