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"Kızıma şişman değil canım dedim!"

"Kızıma şişman değil canım dedim!" Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kasım ayında da kızları Siena Leyla'yı kucağına almıştı.
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