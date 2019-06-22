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'Kız kaçırma' olayından gözaltına alındı! Kimliği şoke etti...

AA |  22 Haziran 2019 Cumartesi - 16:30 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 16:30

Ankara'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.


'Kız kaçırma' olayından gözaltına alındı,kimliği şoke etti... Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde "kız kaçırma" meselesi  nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle bir kişi yanında bulunan pompalı  tüfekle havaya ateş açtı.
 
Olay yerinde devriye görevinde bulunan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü  Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan T.D'nin terör örgütü DEAŞ'a  üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan T.D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine  teslim edildi.
 

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