'Kız arkadaşımı taciz etti' deyip öldürdü!

İstanbul Pendik Yücelen beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde çalışan Alper Yıldırım (38), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Murat E. ise ifadesinde 'Kız arkadaşımı taciz etti' dedi.

İstanbul Pendik 'te Murat E. (26), kız arkadaşını taciz ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşı Alper Yıldırım’ı (38) tabancayla vurarak öldürdü. Murat E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerindeki ve çevre sokaklardaki kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir yandan da olayla ilgili bilgisi olabilecek kişilerin ifadelerini aldı. Yapılan araştırmada, Yıldırım’ı iş arkadaşı Murat E.’nin (26) vurduğuna yönelik bilgilere ulaşıldı. Kamera incelemesinde de olay yerinden kaçarken görüntüleri tespit edilen Murat E. gözaltına alındı. Murat E.’nin olayda kullandığı tabanca da ele geçti. Murat E., polisteki ifadesinde kız arkadaşını taciz etmesi nedeniyle Yıldırım’ı vurduğunu söyledi. Emniyet’te 11 suç kaydı olduğu belirtilen Murat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.