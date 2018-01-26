'Kıyamet saati' ileri alındı! Dünyanın yok olmasına...

'Kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı, dünya yok oluşan 1953 yılındaki hidrojen bombası testinden bu yana ilk kez bu kadar yaklaştı.

Güncel gelişmelere bakarak dünyanın sonunu tahmin etmek üzere geliştirilen sembolik 'kıyamet saati', olası bir nükleer savaş ve diğer küresel tehditler göz önüne alınarak 30 saniye ileri alındı.

Sembolik saatin 'gece yarısını vurmasına' 2 dakika kaldı.

'Kıyamet saati', Atom Uzmanları Bülteni'ne (BAS) üye bilim insanları tarafından güncelleniyor.

1947'den bu yana güncellenen saat, insanlığın dünyayı yok etmeye ne kadar yaklaştığını göstermek üzere kullanılan bir metafor.

Bilim insanlarına göre dünya giderek 'daha tehlikeli' bir yer haline geldi ve dünya 1953'ten bu yana kıyamete hiç bu kadar yakın olmamıştı.

1953 yılında, hem ABD 'nin hem Rusya 'nın hidrojen bombası test etmesinin ardından saat yine ileri alınmış ve gece yarısına iki dakika kalmıştı.

Saat geçen yıl da 30 saniye ileri alınmıştı.

Kararın nedeni ne?

ABD'nin başkenti Washington 'da kararını açıklayan kurul, bu kararı almanın kolay olmadığını ve ardında tek bir neden bulunmadığını belirtti.

BAS Başkanı Rachel Bronson bu yılki tartışmaların merkezini nükleer konuların oluşturduğunu söyledi.

Kuzey Kore 'nin nükleer denemeleri, Kore'de artan tansiyon ve ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan sözlü savaş, bilim insanlarını en çok endişelendiren konular oldu.

BAS ayrıca ABD'nin nükleer harcamaları artırma stratejisinin de endişe verici olduğunu belirtti.

Rusya ile Batı arasında tansiyonun yükselmesi de karara etki eden faktörlerden oldu.

İklim değişikliği gibi küresel tehditlere karşı mücadele eden ulusalararası kurumların etkisinin zayıflaması da bilim insanlarının kararının gerekçelerinden biri oldu.

BAS, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tahmin edilemezliğini" de "kıyamet gününün yaklaşmasının" gerekçeleri arasında saydı.

Kıyamet Saati nedir?

Kıyamet Saati'nin yelkovanı, dünyanın büyük bir felakete karşı ne kadar kırılgan olduğunu temsil ediyor.

1947 yılında oluşturulduğunda gece yarısına yedi dakika vardı.

O tarihten bu yana saatte 23 kez değişiklik yapıldı. Kıyamete en çok yaklaşılan yıllar bu yıl ve 1953 olurken, en çok uzaklaşılan yıl ise 17 dakika ile 1991 oldu.

BBC Türkçe