'Kışladan Kenan Evren isminin silinmesi gerekiyor'

Tedavi gördüğü hastanede 3 yıl önce hayatını kaybeden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 'in adı ülke genelinde çeşitli mahalle, cadde ve müesseselerden silinirken, İstanbul 'daki kışladan isminin henüz kaldırılmamış olması tepki çekiyor.

Genelkurmay Başkanı iken 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirerek Devlet Başkanı, ardından da 1982 Anayasasının kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'in adı, Maltepe 'deki General Kenan Evren Kışlası'nda yazılı bulunuyor.

Ülke genelinde Kenan Evren'in adını taşıyan birçok yerin ismi değiştirilirken, usta erlerin vatani görevlerini yaptığı, acemi askerlerin de eğitim aldığı kışlanın nizamiye girişindeki "General Kenan Evren Kışlası" yazısının kaldırılması talep ediliyor.

"12 Eylül darbesi mağdurları büyük acılar çekti"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darbelerden büyük zarar gördüğünü, her darbenin ülkeyi 50 yıl geriye götürdüğünü söyledi.

Bıyıklı, 27 Mayıs darbesinin 12 Eylül'ü, 12 Eylül darbesinin de 28 Şubat'ı doğurduğunu belirterek, 28 Şubat'tan sonra da ülkenin "kara bir gün" olarak 15 Temmuz 'u yaşadığını kaydetti.

Sivil alanda birçok yerde Kenan Evren adının kaldırıldığına dikkati çeken Bıyıklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Caddelerde, okullarda, birçok kurumda Kenan Evren'in ismi kaldırıldı. Kışladan bu darbecinin, Türk milletine acılar ve karanlık günler yaşatan kişinin isminin silinmesi gerekiyor. İsmin kışlada olmasının manidar bir yanı var; elbette Kenan Evren'in askeri yanı var ama bu memlekete hizmet eden değil, bu memleketi geriye götüren bir asker olarak. Yetkililerimizin, özellikle askeri yetkililerimizin de bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Sadece sivil hükümetin değil, askeri yetkililerin de bu konuda talep oluşturması gerekiyor.

"Darbecilerin değil, kahramanların ismi verilsin"

Kenan Evren'in bu milletin gönlüne giremediğini, bunun cenaze törenindeki fotoğraflardan da anlaşılabileceğini söyleyen Bıyıklı, "Cenaze fotoğrafları bir insanın milletin gönlüne girip girmediğinin apaçık göstergesidir. Bu gibi yerlere Türk tarihinden, darbelere karşı direnen veya Türk milleti için kendi hayatını feda eden şühedamızın isminin verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenan Evren'in cenaze törenine halkın "sivil tepki" gösterdiğini belirten Bıyıklı, şöyle devam etti: