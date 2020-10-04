ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » "Kış gelsin istemiyorum"

"Kış gelsin istemiyorum"

"Kış gelsin istemiyorum" Bodrum'da tatil yapan Simge Sağın, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla tam bir yaz insanı olduğunu gösterdi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.