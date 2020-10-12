Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Usta oyuncu Asuman Kostak, 'Kırmızı Oda'ya Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın annesi rolüyle katıldı.
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- 'Kırmızı Oda' dizisine yeni oyuncu!
'Kırmızı Oda' dizisine yeni oyuncu!
12 Ekim 2020 Pazartesi - 14:02 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 14:02
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan; Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisine, usta oyuncu da dahil oldu.
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