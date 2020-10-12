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'Kırmızı Oda' dizisine yeni oyuncu!

12 Ekim 2020 Pazartesi - 14:02 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 14:02

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan; Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisine, usta oyuncu da dahil oldu.


Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Usta oyuncu Asuman Kostak, 'Kırmızı Oda'ya Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın annesi rolüyle katıldı.
 

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