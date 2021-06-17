'Kırmızı Oda' dizisinde sürpriz!

'Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında; Merve Dizdar göründü. 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle diziye konuk olacak olan Dizdar, aynı karakterle iki farklı dizide rol almış olacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 42'nci bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde Budayıcıoğlu'nun TRT1 ekranında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinden sürpriz bir isim konuk olacak.

GÜLBEN, 'KIRMIZI ODA'YA GELİYOR

Başrolünde Binnur Kaya 'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisine, 'Masumlar Apartmanı'nda Gülben'e hayat veren Merve Dizdar konuk olacak.

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin istediklerini yapmak için tedavi olmaya karar veriyor. Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gidiyor.