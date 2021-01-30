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'Kırmızı Oda'da Boncuk'un ölümü diziye damga vurdu! 'Ağlamaktan kahroldum'
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi 29 Ocak Cuma akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta farklı karakterlerin yaşadıklarının izleyicilere aktarıldığı dizide Boncuk'un hikayesi son buldu. Mutsuzluğuyla herkesi derinden yaralayan ve acı çeken Boncuk'un trajik vedası ise sosyal medyada gündem oldu.
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı 'Kırmızı Oda' dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 22'nci bölümüne Boncuk'un vedası damga vurdu.