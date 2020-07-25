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"Kırmızı et alerjisi" en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:20 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 12:20

Kırmızı et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği uyarısı yapıldı.


Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent  Şekerel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et alerjilerine ilişkin  açıklamalarda bulundu.
 
Süt ve buğday gibi temel besin kaynaklarından biri olan kırmızı etin  bol miktarda protein ve demirin yanında çinko, B12 ve B6 vitaminlerini içerdiğini  belirten Şekerel, az tüketilmesi durumunda vitamin eksikliklerine bağlı  hastalıklar gelişebildiğine işaret etti.
 
Prof. Dr. Şekerel, kırmızı etin bebeklik, ergenlik, hamilelik ve  emzirme dönemleri için de önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, yeterli  miktarda kırmızı et tüketmeyen kişilerde demir, B6 ve B12 vitamini  eksikliklerinin geliştiğini söyledi.
 
Besin alerjilerinin özellikle çocukluk döneminin önemli bir sorunu  olduğunu vurgulayan Şekerel, yumurta, inek sütü, kuruyemiş, susam, baklagiller,  tahıl ve deniz ürünlerinin en sık görülen besin alerjileri olduğunu aktardı.
 
Prof. Dr. Şekerel, her besinin potansiyel olarak alerji yapabildiğine  değinerek, az bilinen ve nadir görülen besin alerjilerinden birinin de kırmızı et  alerjileri olduğunu kaydetti.
 
Kırmız et alerjilerinin sadece çocuklarda değil her yaş grubunda  görüldüğünü ve kırmızı et içerisindeki protein ve karbonhidrat yapısındaki  moleküllere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya  çıktığını ifade eden Şekerel, "Karadeniz Bölgesi'nde bu alerjilere daha sık  rastlanılıyor. Türkiye genelinde hastaların şikayetlerine bakıldığında genellikle  Doğu Karadeniz'de rastlandığı ortaya çıkıyor. Özellikle Giresun, Rize Trabzon'daki hastaların daha çok rapor edildiğini görüyoruz." dedi.
 
"Et tüketiminden sonraki 4-6 saat arasındaki belirtiler önemli"
Kırmızı et alerjisinin iki şekilde ortaya çıktığını anlatan Şekerel,  birinci tip alerjide belirtilerin et yenildikten hemen sonra ortaya çıktığını ve  bu alerjinin erken tipte kırmızı et alerjisi olarak isimlendirildiğini belirtti.
 
Geç tipteki kırmızı et alerjisinin tüketimden 4-6 saat sonra ortaya  çıktığını bildiren Şekerel, alerji belirtilerinin ciltte kaşıntı, kızarıklık,  kabarma, aksırık, burun akıntısı, nefes darlığı, hışıltı, ses kısıklığı, karın  ağrısı, kusma, ishal, baş dönmesi, halsizlik, baygınlık ve tansiyon düşüklüğü  şeklinde oluştuğunu aktardı.
 
Prof. Dr. Şekerel, kırmızı et alerjisinde en korkulan tepkinin alerjik  şok olduğunu vurgulayarak, "Bu tepki hastanın yaşamını tehdit edebilir. Besin  alerjilerine bağlı anafilaksi yani alerjik şok belirtileri çoğunlukla besin  tüketiminden sonraki ilk 30 dakika içinde ortaya çıkar." dedi.
 
"Kene ısırığı sonrası et alerjisi ortaya çıkabiliyor"
Erken tipteki kırmızı et alerjisinin çoğunlukla süt alerjisi olan  hastalarda görüldüğüne değinen Şekerel, "Sütün ve kırmızı etin içinde ortak  bulunan bir moleküle karşı alerji gelişiyor. Ancak bu hastaların çoğu iyi pişmiş  kırmızı eti tüketebilmektedir. Çünkü pişirilme işlemi et içindeki alerjik  moleküllerin yıkımına neden olmaktadır." bilgisini verdi.
 
Bulguları daha geç ortaya çıkan et alerjisinin ilk defa Amerika  Birleşik Devletleri'nde tanımlandığını anlatan Şekerel, "Özellikle kene  ısırmasına maruz kalan hastalarda kene tükürüğündeki maddelere karşı bir alerji  geliştiği ve bu maddelerin kırmızı et içinde bulunan bazı moleküllerle benzer  yapıda olduğu belirlendi. Bu hastalarda alerji gelişimi sonrası dönemde kırmızı  et tüketimi ile sorunlar yaşanmaya başlar. Dolayısıyla bu alerji kene tükürüğü  ile kırmızı et arasındaki çapraz reaksiyondan ileri gelir. Bu tip alerjisi  olanlarda gene çapraz reaksiyona bağlı olarak bazı ilaç alerjileri de sık  görülür." diye konuştu.
 
"Et alerjisi olanlara alerji uzmanı gözetiminde et yüklemesi  yapılmalı"
Et alerjisi şüphesi olanların mutlaka alerji ve immünoloji uzmanı  tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şekerel, şu önerilerde bulundu:
"Et alerjisi şüphesi olan hastalara deri ve kan ile alerji testleri  yapılmalı ve hatta kesin tanı için gerektiğinde doktor gözetiminde kırmızı et ile  yükleme testi yapılmalıdır. Kanıtlanmış kırmızı et alerjisi olan hastaların et  yememesi gerekir. Etin pişirilmesi alerjik özelliğini her zaman ortadan  kaldırmayabilir ve bu durumda kırmızı etten tamamen uzak durmak gerekir. Ciddi  alerjisi olan hastaların ev dışında yemek yediklerinde de dikkatli olmaları  gerekir. Bazı hastalarda kazara yeme sonucu gelişebilecek reaksiyonları önlemek  amacıyla kırmızı et ile "desensitizasyon" adı verilen alıştırma tedavisi  uygulanabilmektedir. Dünyada ilk defa ülkemizde iki hastaya kırmızı et ile  başarılı bir şekilde desensitizasyon tedavisi uygulanmıştır."
 

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