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"Kırkikindi yağmuru" vurdu! Kenti sel aldı

AA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 22:55 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 22:55

Kırşehir'de 15 dakikalık "kırkikindi yağmuru" hayatı olumsuz etkiledi.


 Kırşehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli dolu  yağmura dönüşerek devam etti.  Yaklaşık 15 dakika aralıksız süren yağış nedeniyle yollarda su  birikintileri oluştu, vatandaşlar yollarda karşıya geçmekte zorlandı.  Kırşehir Belediyesi ekipleri, yollardan oluşan su birikintilerinin  tahliyesi için rögarlarda çalışma yaptı.Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, AA muhabirine, bu  mevsimde yüksekteki soğuk hava ile yerden ısınarak yükselen havanın  karşılaşmasıyla ani yağışlar olduğunu belirterek, buna normalde "kararsızlık  yağışları" halk arasında "kırkikindi yağmuru" dendiğini söyledi.
 
 Bu tür yağışların karasal iklimin özelliği olduğunu vurgulayan Yıldız,  "Bunlar kısa süreli lokal yağışlar. Gece saatlerine kadar aralıklarla sürebilir."  dedi.
  

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