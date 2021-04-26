"Kırkikindi yağmuru" vurdu! Kenti sel aldı

Kırşehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli dolu yağmura dönüşerek devam etti. Yaklaşık 15 dakika aralıksız süren yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar yollarda karşıya geçmekte zorlandı. Kırşehir Belediyesi ekipleri, yollardan oluşan su birikintilerinin tahliyesi için rögarlarda çalışma yaptı.Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız , AA muhabirine, bu mevsimde yüksekteki soğuk hava ile yerden ısınarak yükselen havanın karşılaşmasıyla ani yağışlar olduğunu belirterek, buna normalde "kararsızlık yağışları" halk arasında "kırkikindi yağmuru" dendiğini söyledi.

Bu tür yağışların karasal iklimin özelliği olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bunlar kısa süreli lokal yağışlar. Gece saatlerine kadar aralıklarla sürebilir." dedi.