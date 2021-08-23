'Kırık Hayatlar' başlıyor! İşte çok konuşulacak karakterleri...

Kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak , Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün de yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak olan Kırık Hayatlar dizisinin merakla beklenen karakterleri ise şöyle;

Deniz Yılmaz (Meltem Akçöl)

23-24 yaşındadır. Baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Deniz’de insanları etkileyen şey güzelliği kadar da karakteridir. Deniz, mizaç olarak sakin, merhametli ve aynı zamanda çok cesaretlidir. Karşısında patronu olsa da ortada bir haksızlık varsa bunu söyler, lafını esirgemez. İnatçı ve mücadelecidir.

Çınar Kocabey (Erdem Yılmaz)

25-27 yaşlarında, kızların gördüğünde bakışlarını alamadığı, çekici bir erkektir. Sempatik ve içten biridir. Yardımseverdir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra fotoğrafçılık okumak istemiş ama babası olarak gördüğü Fehmi Bey’in ısrarı ile işletme okumuştur. Zengin bir ailede büyüse de paraya değer vermez. Okul bitirince holdingde çalışmaya başlar. Sık sık yurt içine ve yurt dışına seyahat eder ve fotoğraf çeker. En büyük hayali bir sergi açmaktır. Karşısına Deniz çıkınca hayatı değişmeye başlar.

Ahu Kocabey (Mine Çayıroğlu )

45 yaşında oldukça güzel ve hırslı bir kadındır. Akıllı ve entrikacıdır. Sözleriyle insanları etkilemekte başarılıdır. İşine geldiğinde tam bir problem çözücüdür, işine gelmediği zamanlar ortalığı karıştırır. Hemşirelik okumuştur ancak işini uzun zamandır yapmaz. Kocabey konağının gelinidir. 20’li yaşlarında fakir hayatından kurtulmak için Mahmut’la bir ilişki yaşamış ve ondan bir kızı olmuştur. Gözü yükseklerde olan Ahu, kızını ablası Aysel’e bırakıp, Kocabey konağında yatılı iş bulmuş, enerjisini, becerisini ve kadınlığını kullanarak Fehmi Kocabey’in oğullarından Yalçın ile evlenmiştir. Çiftin Esin adında bir de kızları vardır. Paraya ve güce aşık olan Ahu, zenginlik içinde yaşamasını sağlayan Yalçın’ı sever, ona değer verir. Kızı Esin’i el üstünde tutarken, ablasının baktığı kızını ise yok sayar.

Aysel Yılmaz (Burcu Almeman)

Aysel, 48 yaşlarında, Ahu’nun ablası, Öykü’nün de annesidir. Dimdik duran , dimdik bakan , heybetli ve vakur duruşuyla etkileyici bir kadındır. Yerine göre dominant yerine göre herkesi idare edecek kadar mülayimdir. Kardeşi Ahu, kızını bebekken yetiştirme yurduna vermeye kalkışınca, ona kendi kızı gibi bakmıştır.

Fehmi Kocabey (Atsız Karaduman )

70 yaşında olmasına rağmen daha genç görünür. Eşi yıllar önce ölmüştür. Yalçın adında oğlu ve evlatlık olarak büyüttüğü Çınar vardır. Büyük oğlu konakta çıkan bir yangında ölmüştür. Kocabey ailesinin reisidir. Hem Kocabey şirketlerini hem de Kocabey ailesini yönetir. Sert, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı akıllı bir adamdır. Çok fazla konuşmaz, konuşsa da sesini yükseltmez, gözleriyle, bakışlarıyla döver. Son sözü o söyler. Otoritesinin sorgulanmasına hiçbir zaman katlanamaz.

YALÇIN KOCABEY (MURAT ONUK)

45 yaşlarında, yakışıklı ve zengin bir iş adamıdır. Annesinin hemşiresi Ahu ile evlenir. Yalçın Kocabey eşi Ahu’ya ve kızı Esin’e son derece düşkündür.

Kocabey Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Yalçın, kardeşi Mustafa’nın ölümü ile şirkette tek yetkili konumuna gelir. Fakat Çınar’ın İzmir ’e dönüşüyle işler değişecektir. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı ve güçlü olmak için çalışan birisidir, babasının sözüne çok değer verir. Kararlı , adaletli, prensipli ve bir adamdır.

LEYLA KOCABEY (ARBNORA ADEMAJ )