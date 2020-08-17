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'Kimseye hesap vermem'

'Kimseye hesap vermem' Ebru Şallı "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim.
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