09 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.128 -1.01 EURO 4,4870 0.14
USD 3,7610 0.47 ALTIN 158,790 -0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Kim Jong-un" hasta iddiası

09 Ocak 2018 Salı - 7:10 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 7:10

Güney Koreli bir bilim insanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un böbrek hastası olduğunu ileri sürdü


Chungcheongbuk Üniversitesi profesörü Cho Chon Don Uk, Kim Jong-un'un sağlık durumunu Chosun Ilbo gazetesi için değerlendirdi. Kuzey Kore liderinin yeni yıl konuşması sırasındaki ses titreşimini ve genliğini analiz eden bilim insanı, "Böyle bir analizle kimse Kim Jong-un'un iç organlarının fonksiyonları konusunda hüküm veremez ama yeni yıl konuşması bize gösteriyor ki böbrek fonksiyonları diğer organlarına göre daha zayıf" diye konuştu. Güney Kore, Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in sağlık durumunu da yakından takip etmişti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.