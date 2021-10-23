“Kentsel dönüşümü hızlandırmazsak ve bir an önce tamamlamazsak, büyük bir depremde mevcut çürük yapı stokumuzla yakalanma ihtimali çok yüksek” diyen İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Hürana Güngör “Kentsel dönüşüm, konut ve kira krizini de çözer” dedi.

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı çevre ve şehircilik felaketlerinin yanlış kentleşmenin doğal sonucu olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşümün asıl hedefinin deprem riskine karşı güvenli binaların inşa edilmesi olması gerektiğini belirten Hürana Güngör, şunları söyledi:“Kentsel dönüşümü hızlandırmazsak ve bir an önce tamamlamazsak, büyük bir depreme mevcut çürük yapı stokumuzla yakalanma ihtimali çok yüksek. Böyle bir durumda kaybedilen canların hesabını kimse veremez. Ayrıca ülkemizin ekonomisinde onarılması yıllarca sürecek derin yaralar açılır. Artık, kentsel dönüşüme odaklanmalı ve bir seferberlik eylem birliği içinde bu süreci en kısa zamanda tamamlamalıyız.”

ÇÖZÜMÜ ZOR DEĞİL

Aynı zamanda İYİ Parti 3. Bölge Şehircilik Komisyonu Başkanı da olan Hürana Güngör “Başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarının garantör olarak işin içine hukuki zeminde dahil olması lazım. İkinci önemli engel ise finansman eksikliği. Bu konuda da kamu bankaları, TOKİ ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüzel kişilik olarak uluslararası yatırım ve kalkınma bankalarıyla bir an önce müzakereye başlamalıdır. Dünya Bankası, Avrupa, Asya ve İslam kalkınma bankalarının, kentsel dönüşüm alt ve üst yapı projelerine, uzun vadeli ve faizsiz ya da uygun faizli destek ve kredilerinden yaralanmak mümkündür. Önce, kentsel dönüşüm için ayakları yere basan ve bu kurumlarca kabul görecek bir fizibilite çıkarılmalıdır. Ülke genelinde yaklaşık 5 milyon konutun dönüştürülmesi için 20 ila 30 yıl vadeli finansman imkânları araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BUNU BAŞARABİLİR

Türkiye’nin dünyanın en güçlü inşaat sektörlerinden birine sahip olduğunu söyleyen Güngör, “Türkiye’nin kentsel dönüşümünü de en fazla 5 yılda tamamlayacak imkân ve kabiliyete sahiptir” diye konuştu.

KONUT FİYATLARI VE KİRALAR

Son günlerde, vatandaşın en önemli sorunu haline gelen konut fiyatlarındaki ve kiralardaki hızlı yükselişin de esas olarak ‘yeni konut arzındaki azalmadan’ kaynaklandığını belirtti. Hürana Güngör, “Birkaç yıl önce yılda 600-650 bin kadar yeni konut üretilebilen Türkiye’de, bu rakam 250-300 bine kadar düştü. Çünkü, konut ihtiyacı yüksek şehirlerimizde arsa da bitti. Eğer kentsel dönüşüm iyi planlansaydı, bu yüksek konut fiyatları ve kiralarla karşılaşmazdık” görüşünü savundu.