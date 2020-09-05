"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar eşini affetti!

Sosyal medya hesabından "Kendi yatağımda aldatıldım" diye isyan eden Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti. Tatile giden çift mutluluk pozu verdi!

Merve Bayraktar sosyal medya hesabından eşi Ufuk Bayraktar tarafından aldatıldığını iddia etmiş ve eşi ile başka bir kadının samimi konuşmalarını ifşa etmişti.

Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar boşanma davası açacağını da belirtmişti. Ufuk Bayraktar ise pişman olduğunu söyleyip, eşinin kendisini affetmesini istemişti.

TATİLE ÇIKTILAR

Aradan geçen zamanın ardından ikili buzları eritti. Eşi ve çocuklarıyla tatile giden Ufuk Bayraktar sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını yayınladı. Bayraktar kötü yorumların önüne geçmek için de fotoğrafları yoruma kapadı.