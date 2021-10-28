'Kefil' kavgasında, 19 yaşındaki yeğenini öldürdü!

Olay, saat 17.00 sıralarında Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa Avşara ait tarlada yaşandı. İddiaya göre, bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşardan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşarı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Avşarın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Avşarın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU'

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakoluna teslim oldu. Avşarın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.