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"Kaygı dolu hamilelik yaşadım"

"Kaygı dolu hamilelik yaşadım" Geçtiğimiz mart ayında ikinci oğlu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, sıkıntılı bir hamilelik ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı.
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