'Katarlı öğrenciler tıp fakültelerine sınavsız girecek' iddialarına AK Parti'den tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, Katarlı gençlerin Türkiye'deki tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz öğrenci olarak alınacakları yönünde bir haber paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bu paylaşımı tepki göstererek yalanladı. Turan, "YKS'ye saatler kala attığın bu tweet'in altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil" ifadelerini kullandı.