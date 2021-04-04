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‘Kardeşlerim’ dizisine bomba transfer!

04 Nisan 2021 Pazar - 10:01 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 16:37

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan 'Kardeşlerim' dizisine bomba bir isim transfer oluyor. Diziye ünlü oyuncu Çağla Şimşek de dahil oldu. Şimşek, şimdi 'Kardeşlerim' dizisinde Ömer'in (Yiğit Koçak) partneri Ayşe'yi canlandıracak.


ATV'nin iddialı dizisi 'Kardeşlerim' yeni transferiyle bu kez gündeme bomba gibi düştü.
 
ÇAĞLA ŞİMŞEK 'KARDEŞLERİM'E TRANSFER OLDU
 
Cumartesi günleri ekranlara gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan diziye Çağla Şimşek damga vuracak. İzleyiciler, Şimşek'i gelecek bölümlerden itibaren seyredebilecek.
 
 
DEĞİŞİMİ İLE DE İLGİ TOPLAMIŞTI
 
Çağla Şimşek değişimi ile de dikkat topladı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini ilk projelerinden itibaren vermişti.
 
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYOR
 
Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor.
 
 

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