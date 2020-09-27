'Kardeşimi zehirlediniz' diyerek kurşun yağdırdı!

Küçükçekmece'de bir kişi "Kardeşimi zehirlediniz' diyerek metruk binaya doğru ateş açtı. Polis ateş açan kişiyi ve bina içinde bulduğu biri kadın üç kişiyi gözaltına aldı. Mahalle sakinleri binanın yıkılması gerektiğini söyleyerek isyan etti.

Olay akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi metruk binanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş açan kişinin 'Kardeşimi zehirlediniz' diye bağırdığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ateş açan kişiyi gözaltına aldı. Metruk binanın içine giren ekipler binada kimseyi bulamadı.

MAHALLELİ METRUK BİNA ÖNÜNDE TOPLANDI

Olaydan yarım saat sonra metruk binaya 3 kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri cadde üzerinde toplandı. Mahalleli içeride bulunan şüphelileri dışarı çıkarmak için binaya taş ve maytap attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bina içine giren ekipler biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

"BENİM KARDEŞİMİ DÜŞÜRDÜNÜZ NE İSTEDİNİZ ONDAN"