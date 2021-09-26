'Karabuğday' sevinci! Bir ilk...

Erzurum'da ilk kez üretimi yapılan çölyak, diyabet ve bir çok hastalığa iyi gelen 'Karabuğdayın ilk hasadı sevindirdi. Arkadaşıyla birlikte 70 dönüm araziye karabuğday eken Adem Çavuşoğlu, "Karabuğday, Orta Asya'da gelen bir bitki. Çin, Kazakistan ve Japonya'da üretilmeye başlamış. Zamanla Amerika ve Avrupa ülkelerine yayılmış. Şuan o bölgelerde çok popüler ve oldukça fazla tüketiliyor. Kuraklığı seven bu bitkiyi Erzurum'da ilk biz yetiştirdik. Ekerken maliyeti düşük ama biçtikten sonra buğdaya oranla çok daha fazla kazanç elde edilebilecek bir ürün" dedi.

