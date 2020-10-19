'Kanserden değil geç kalmaktan korkun'

İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji hekimi Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, meme kanseri farkındalık ayında yaptığı değerlendirme açıklamasında, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu; ancak erken teşhis ile tedavinin başarı oranının yüksek olduğunu söyledi. Büyükçelik, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Her 8 kadından 1'i, yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alabilir. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında, meme kanseri sayısında artış olduğu görülmektedir. Buna karşın, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren meme kanserine bağlı ölümlerin sayısında ciddi bir azalma yaşanmaktadır. Bunun nedeni, taramaların efektif olarak yapılması, hastalığın çok erken dönemde yakalanması ve tedavi yöntemlerinde ciddi gelişmelerdir" dedi.

'KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKUN'