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'Kanser Müslüman geber!'

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 14:22 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 14:22

Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine İslamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldığı bildirildi.


Hollanda basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.
 
Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta,  "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber"  ifadeleri yer aldı.
 
Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, aile tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.
 

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